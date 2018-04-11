出席參院聽證會 札克柏格對個資外洩認錯並道歉

札克柏格出席美國參議院商業及司法委員會聯合聽證會。（路透）

2018-04-11 04:50

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）今日出席美國參議院商業及司法委員會聯合聽證會，他對劍橋分析濫用用戶個資致隱私外洩醜聞，明確向國會表示：「這是我的錯誤，我很抱歉。」他並指出「完成所有的改變需要一些時間，但我決心把它做好。」

這場聽證會在美國當地時間週二下午2時15分（台灣時間11日凌晨2時15分）舉行，這是札克柏格首次在國會作證，33歲的札克柏格穿著深藍色西裝和淺藍色領帶。當他走進法庭作證時，顯得有些憂鬱，在擠滿了人的房間裡發表談話，有44位參議員出席。

臉書在承認高達8700萬用戶個資被政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）取得濫用後，面臨來自用戶、廣告商、員工和投資人迅速升高的信任危機。

札克柏格在開場白中即明白表示：「現在很明顯，我們沒有採取足夠的措施來防止這些工具被用作傷害。這是假新聞，干涉選舉，我們沒有足夠廣泛地看待我們的責任，這是一個很大的錯誤，這是我的錯誤，我很抱歉。」……「我們必須確保人們不會用它來傷害他人或傳播虛假信息。」

聽證會內容遠超出劍橋問題，與會成員也藉此機會質問札克柏格關於Facebook上的假新聞氾濫以及2016年總統大選期間俄羅斯對該平台的干涉。

對於特別檢察官穆勒（Robert Mueller）團隊調查「通俄門」事件，札克柏格證實，特別檢察官羅伯特·穆勒的團隊已經就俄羅斯干預2016年大選一事，與Facebook上的員工談過了，但他本人沒有接受過面談，也不清楚有沒有收到傳票。

來自華盛頓的民主黨參議員坎特威爾（Maria Cantwell）關切Facebook上的員工是否與劍橋分析公司合作？札克柏格說他不知道，儘管他們確實「幫了忙」。札克柏格也在稍早的開場白中表示，「劍橋分析公司不當獲取個資訊息。當我們第一次聯繫劍橋分析公司時，他們告訴我們他們已經刪除了數據。大約一個月前，我們聽到了新的報告，認為這不是真的。」而現在正努力防止這個情況再次發生。

在聽證會上，札克柏格重申了他對參議院誠實廣告法案（Honest Ads Act）的支持，該法案將對網路社媒的政治廣告加以規範。這一跨黨派立法將對政治廣告提出新的刊載要求，以打擊俄羅斯在2016年大選期間介入的那種選舉干預。

當聽證會開始時，臉書的股價就上漲了約2％，截至收盤時，該股上漲了4.5％，這是自2016年4月以來的最大漲幅收盤。這也似乎是華爾街對札克柏格信心的表現。在這場聽證會後，札克柏格將於週三上午10點出席眾議​​院能源和商業委員會會議。