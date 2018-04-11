祖克柏將赴美國會作證 致力安撫就怕引來新限制

2018-04-11 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），週二（10日）將為臉書隱私外洩醜聞，赴美國國會作證，他將致力安撫不滿的國會議員，以免因這起醜聞惹來國會通過新的法律規範。

綜合外媒報導，祖克柏預定在美國當地時間週二下午2時15分（台灣時間11日凌晨2時15分），出席美國參議院商業及司法委員會聯合聽證會，並將於週三在眾議院作證，他的首要任務是對要求規範網路公司的呼籲做出辯護。

臉書在承認高達8700萬用戶個資被政治顧問公司劍橋分析（Cambridge Analytica）取得濫用後，面臨來自用戶、廣告商、員工和投資人迅速升高的信任危機。受害用戶多數來自美國。

參議院商業委員會民主黨重量級議員尼爾森（Bill Nelson）表示，面對臉書雙重醜聞，他認為有必要制定新規範，但不預期會有任何實質發展。

《路透》指出，美國國會制定新法限制臉書和其他網路公司的可能性極低，不僅是因為缺乏政治意志、科技公司遊說起作用，議員們也少有人想對付當中牽扯的複雜技術性議題。

祖克柏週一已在華盛頓與議員們私下會面，並發表書面證詞，稱臉書應該做更多努力來阻止該平台及用戶的數據被濫用，但「我們並沒有對我們的責任有足夠的認識，這是一個很大的錯誤，這是我的錯，我很抱歉。」