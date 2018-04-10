越南人權團體致信札克柏格 質疑臉書助政府壓制異議

將近50個越南維權組織與獨立媒體，今日（10日）向臉書（Facebook）執行長札克柏格（見圖）發聯署公開信，質疑臉書與越南共產黨合作，壓制越南人民的異議。（資料照，路透）

2018-04-10 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕將近50個越南維權組織與獨立媒體，今日（10日）向臉書（Facebook）執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）發聯署公開信，質疑臉書與越南共產黨合作，壓制越南人民的異議。

綜合媒體報導，越南政府去年成立了由1萬名網軍組成的「47部隊」，負責打擊網路上的「錯誤觀點」，利用臉書只要收到一定數量投訴就會撤下文章的機制，以人海戰術消滅與越南政府不同的聲音。且越南的活動人士指出，在去年臉書全球政策管理主管貝克特（Monika Bickert）與越南資訊與通訊部部長張明俊（Truong Minh Tuan）會面後，被下架的文章比例越來越高。

在維權組織連署致札克柏格的公開信中，他們稱「47部隊」為「國家支持的巨怪」，更指控他們散播關於越南活動人士的假新聞。

對此臉書發言人則回應，臉書基於社群守則會刪除違規內容，且本來就會移除或限制存取一些違反國家法律的內容，並強調沒有因為與越南高層會面而修改經營政策。