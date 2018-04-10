蕭習會 蕭萬長盼中國對台31條儘快落實

2018-04-10 23:39

〔中央社〕前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長表示，今天和中國國家主席習近平見面時，他當面告訴對方，儘快提出對台31條的施行細則並確實落實執行，習近平則頻頻點頭。

博鰲亞洲論壇2018年年會今天舉行開幕式，習近平上午在發表開幕式主旨演講前接見來自台灣的企業家代表團，並與率團前往的蕭萬長一行人寒暄。蕭萬長今天傍晚向媒體說明「蕭習會」內容時，作上述表示。

蕭萬長傍晚一共與媒體交流18分鐘，他在回答媒體提問時指出，上午與習近平見面時，自己當面向對方提出「惠台31項措施」中國要儘快提出施行細則，並且確實落實執行。蕭萬長說，習近平對此則頻頻點頭。

蕭萬長表示，從習近平上午的接見中可以看出，習近平是個很有感情的人，除肯定台商在中國改革開放過程中的貢獻，還提及先前在福建工作時，台資企業冠捷科技集團到福建投資的往事，並當場喊出冠捷科技集團總裁宣建生的名字。

當被問及對兩岸前景的看法，蕭萬長說，習近平今天有提到，兩岸和平發展前景是光明的，他自己也持這樣的看法。中國對台商、台灣人都很有感情，這也是習近平為何會在中共19大提出給台灣人及台商「國民待遇」。

兩岸共同市場基金會最高顧問錢復今天表示，中午和蕭萬長一同參加習近平宴請的午宴時，共有40名與會賓主到場。習近平提到自己40年前到海南時，海南還非常落後，他當時就想，這美麗的地方為何不能像台灣一樣發展得那麼快。