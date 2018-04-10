德、法紛紛罷工 今歐洲數百航班取消

今天德國法蘭克福的德國服務行業工會成員在機場罷工，以要求提高工資。他們在標語上寫著「今天罷工警告」和「我們值得」。（路透）

2018-04-10 21:45

〔編譯羅綺／綜合報導〕今（10）日德國公務人員與法國航空公司員工為爭取更高的工資同時罷工，造成歐洲數百航班受到影響。

美聯社報導，德國的這起罷工影響廣泛，從公共交通、托兒所到市政。這起罷工迫使德國漢莎航空公司取消大約800班航班，造成德國西部許多城市的交通癱瘓。

其中受影響的機場包括：德國最大的法蘭克福機場，慕尼黑機場，科隆波昂機場和布萊梅機場；其中3班從愛爾蘭都柏林飛往德國的航班也受到罷工影響。

德國服務行業工會（ver.di union）表示，德國健康的經濟是以削減公務人員應得的薪水，來填補公共財政與稅收收入，才得以創造出漂亮的成績。他們希望為230萬名公務人員加薪，將現在的月薪漲6％，或至少增加200歐元（約新台幣7183元）的工資。

這波有望獲得加薪的公務員包括：機場地勤人員、巴士司機、醫院工作人員、日間托兒所員工和其他市政僱員；工會計劃未來幾天將有進一步罷工行動。

法國的部分，由飛行員、地勤人員和其他人員共同發動罷工，要求凍結多年的工資增長6％，造成今日法國航空公司有四分之一的航班被取消。

這是自法航今年2月以來第6次罷工，工會計劃在未來幾週內，與法國火車工人共同罷工，對總統馬克宏（Emmanuel Macron）的經濟改革施壓。