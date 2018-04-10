印尼海軍公海狂追 逮獲疑似「奴隸船」

印尼海軍說，包括船長在內，船上有20名印尼人、2名烏克蘭人和8名俄羅斯人。（法新社）

2018-04-10 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕印尼當局今（10）日表示，在接獲國際刑警組織（Interpol ）通報後，印尼海軍在公海上展開戲劇性追逐，逮獲一艘疑似「奴隸船」。

《法新社》報導，國際刑警組織日前通報印尼政府，這艘無國籍船隻STS-50將進入東南亞水域，有關當局認為船上人員「被迫勞動」。這艘船在中國和莫三比克躲過追緝。

上週五，這艘疑似「奴隸船」在距離亞齊省韋島（Weh Island）95公里處被逮。一名海軍高階官員說，包括船長在內，船上有20名印尼人、2名烏克蘭人和8名俄羅斯人，目前所有船員都被拘留，正逐一接受訊問。

印尼海軍表示，印尼籍船員說，他們一直都沒有拿到報酬，護照和其他文件在將近一年前，一上船的時候就被收走。海軍軍官說，「這些印尼人出海10個月，都沒領到薪水，因此我們懷疑，有奴役情況發生。」

當局表示，這艘長258公尺的船隻，被逮獲時掛的是非洲小國多哥（Togo）的旗幟，過去則曾經掛上日本、南韓、和莫三比克等國的國旗。

這艘船配有600個刺網，此外，還涉嫌參與「有組織的跨國犯罪」，但當局並未詳細說明。