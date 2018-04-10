東京迪士尼35歲 「小小世界」15日改裝開幕

迪士尼35週年，日間遊行推新版本。（記者林翠儀攝）

2018-04-10 19:34

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕今年喜迎35歲生日的東京迪士尼度假區（TDR），10日向媒體公開新版的日間花車遊行節目「奇想騰飛」，還有整修後重新開放的遊樂設施「小小世界」。開園35週年「Happiest Celebration!」活動，將在15日正式開幕，持續345天至2019年3月25日止。

時隔5年重新改版的日間遊行「奇想騰飛」，有13台花車和40多位迪士尼明星登場，由搭乘著飛馬的米奇和高飛狗引導下進入奇想世界，除了大家熟悉的「幻想曲」、「美女與野獸」、「彼得潘」、「小熊維尼」等之外，今年新登場的「大英雄天團」最為吸睛，動畫主人翁濱田廣站和機器人「杯麵」現身為正在興建中的同名遊樂設施暖場。

另外，今年最具話題的遊樂設施，就是完成整修的「小小世界」，分成歐、亞、非、中南美及南太平洋等5區，由18部迪士尼動畫構成，這次的整修新增了40位迪士尼明星，包括「冰雪奇緣」及「小美人魚」等。

TDR旗下的迪士尼樂園及迪士尼海洋，先後於1983年及2001年開園，兩大樂園在2013年30週年的入園人數一舉衝破3000萬大關，顧客滿意度高居第一，但因受到市場競爭及園區飽和度過高等影響，入園人數在15年及16年連兩年下跌，顧客滿意度也跌落至第27名，去年園區祭出門票不漲價等策略，終於止跌回升，本月初公布2017年度入園人數3010萬人，較上年度微幅上升0.3%。

今年35週年活動預期將再發揮集客力，不過迪士尼樂園的新設施「美女與野獸」及「大英雄天團」等仍在興建中，園區爆滿的情況可能要到2020年才能稍有緩解。至於盛傳的第三園區「迪士尼天空」的興建計畫，目前尚未獲得證實。園方為了提高滿意度也積極運用IT科技，打算引進臉部辨識系統、票券自動販賣機，今年夏天也將推出新的手機應用軟體，遊客只要打開手機就能看到每項遊樂設施的排隊等候時間。

迪士尼35週年日間遊行，米奇與高飛狗搭乘飛馬登場。（記者林翠儀攝）

迪士尼35週年日間遊行，美女與野獸花車。（記者林翠儀攝）

迪士尼35週年日間遊行，新登場的「大英雄天團」最吸睛。（記者林翠儀攝）

迪士尼35週年日間遊行的小意外，坐騎突然停擺的跳跳虎，以現場即興表演化解尷尬。（記者林翠儀攝）

重新改裝的「小小世界」即將在15日開幕。（記者林翠儀攝）

重新改裝的「小小世界」，新增了40位迪士尼明星。（記者林翠儀攝）