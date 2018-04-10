腰帶也可能是「兇器」 中國男童玩一玩斷手指

2018-04-10 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕被手鍊刮傷、被白紙劃傷都不算稀奇，中國杭州有1名男童，竟然被學校制服腰帶扯斷了手指。

根據中國《青年時報》報導，中國杭州1名7歲的男童，昨日在學校上課時，突發奇想地想模仿電視上抽掉繩結的魔術表演，將制服褲的腰帶纏成結後，把小指頭伸進繩結內，用力一扯，結果不但沒有將繩結扯開，反而將自己的小指頭扯斷。

該校老師連忙將男童送往鄰近醫院就醫，因為小孩指節神經十分細小，差點接不回手指，所幸最後轉去專業整型醫院，使用顯微鏡進行精密的縫合，才救回男童的小指，目前男童術後狀況恢復良好。