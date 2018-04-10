海洋悲歌！海龜卡塑膠桶 獲救但身體已變型

2018-04-10 19:20

［編譯羅綺／綜合報導］人類製造的垃圾流入大海後對生態造成巨大的衝擊。近日，研究人員在哥倫比亞海域發現一隻海龜被塑膠桶套住身體，移除塑膠垃圾後發現，海龜因受困在塑膠桶裡已久，龜殼早已變型，竟然彷彿出現「腰身」。

加勒比海海龜保育組織（Grupo Tortuguero del Caribe, A.C.）在臉書上分享一段影片，這隻玳瑁卡在白色的塑膠桶裡，不斷地揮舞著前肢掙扎，經哥倫比亞的海龜基金會（La Fundación de Tortugas）的研究人員切開塑膠桶移除後，明顯看到海龜的體型已經變型，估計內臟也被壓縮，恐造成行為與生理狀態的異常。

玳瑁是海龜科的一種海龜，甲殼上有美麗又色彩斑斕的花紋，自古以來被作為首飾、雕塑等飾品的原材料，由於人類對玳瑁的過度需求，導致數量不斷減少，被世界自然保護聯盟（IUCN）評為極危狀態。

這段影片引發不少網友感嘆，「到底還有多少海洋動物受到人為廢棄物影響呢？我想應該數也數不完吧！」、「動物因我們而受苦受難，然而人類卻發名更多包裝垃圾」、「改善海洋環境是全體人類的責任」；也有網友對這隻玳瑁的健康狀況感到憂慮：「這隻海龜應該被送到救援機構檢查內部構造是否完好，而不是直接野放，希望牠平安。」

「Grupo Tortuguero del Caribe, A.C.臉書」：