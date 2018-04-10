靠個資獲利 前劍橋分析高層：臉書應回饋20億用戶

2018-04-10 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕臉書因「劍橋分析」風波，創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）在本月10、11日將赴美國國會列席2場聽證會，親上火線滅火。劍橋分析前商業發展總監凱澤9日撰文表示，臉書應改變營運模式，將從數據獲得的利益回饋給臉書20億用戶。

綜合媒體報導，凱澤（Brittany Kaiser）昨日在《金融時報》撰文指出，數據已超越石油，在2017年後成為世界上最珍貴的資產，臉書（Facebook）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等公司不停的開採數位資產、分析用戶行為。

凱澤在文章中斥責臉書的營運方式，其實是透過竊取用戶個資獲利；她同時呼籲臉書應該變這樣的營運方式。

凱澤表示，臉書現在是世界上最大的數據代理人之一，她更將臉書比喻為「臉書共和國」（Republic of Facebookistan）。凱澤認為，這個國家雖然人口龐大，「但如果數位政府讓人民失望，或背棄人民的信任，它將冒著失去授權的風險。」

凱澤進一步表示，臉書應將營運方式，轉為一個不同的、創新的商業模式，並將這些從「新數位石油」所創造的獲利，回饋給資料的生產者與擁有者。

另一方面，凱澤表示，用戶則須將他們的個資視為一種資產，如同房子一樣，若臉書或谷歌想要使用這些個資，就必須經過完整的授權、同意，並詳細解釋這些資訊的用途，以及給予等值的補償，同時讓用戶擁有不參與的選擇。