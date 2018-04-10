金正恩首談與美對話 平壤民眾爭讀新聞

金正恩發布報告，首度提及與美國展開對話。圖為金正恩主持政治局會議。（路透）

2018-04-10 18:50

〔中央社〕北韓首都平壤地鐵站的報攤今天擠滿通勤民眾，爭相閱讀執政勞動黨機關報，報紙的頭版報導領導人金正恩發布報告，首度提及與美國展開對話。他與美國總統川普擬議將舉行高峰會。

「勞動新聞」（Rodong Sinmun）今天在頭版刊出北韓中央通信社（KCNA）的相關報導，內容還包括金正恩預定本月稍晚與南韓總統文在寅舉行的峰會。報上還刊出金正恩主持政治局會議的數張照片。

報導說，在這份名為「朝鮮半島近期情勢發展」的報告中，金正恩「深度分析、評估當前兩韓關係的發展方向，以及朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名縮寫）與美國對話的展望」。

川普昨天表示，他計畫在5月或6月初會見金正恩，希望兩人的商討結果最終能終結北韓的核武計畫。

法新社報導，首爾的北韓大學院大學（University of North Korean Studies）教授梁茂進（Yang Moo-Jin）指出，官方日報詳細報導昨天的會議不太尋常，此舉可能顯示金正恩希望外界覺得北韓政治體系正常運作。

梁茂進說：「金正恩已將軍方主導的應變體系，轉變為正常的黨派主導體系。」

這場政治局會議是在最高人民會議展開年度會議的前兩日舉行。最高人民會議是北韓形式上的國會。