2018-04-10 18:45

〔中央社〕研究人員提議就阿茲海默症的定義方式做出根本變革,有別於以往根據諸如失智、認知能力下降等臨床症狀為基礎,改用身體上的生物學變化當作定義依據。

路透報導,美國阿茲海默症協會與國家老化研究所今天發表的全新研究框架,目的是提供科學家一種通用語言,藉此在研究中基於可測量的大腦變化來描述阿茲海默症。這種可測量的大腦變化,使得阿茲海默症與其他成因的失智症不同。

美國明尼蘇達州羅徹斯特的梅約醫院醫師傑克(Clifford Jack)協助擬定刊登在「阿茲海默與失智症:阿茲海默症協會期刊」(Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association)上的指導方針。

他說:「許多一般民眾將失智症與阿茲海默症視為通用詞,但事實並非如此。」

在此之前,美國食品暨藥物管理局(FDA)與歐盟藥品管理局(EMA)今年初發布指導方針,鼓勵以生物標記為基礎測試阿茲海默新藥,而不是根據臨床症狀。

這些措施將允許藥廠在症狀還未出現前,對人們進行測試,於疾病破壞太多腦細胞前,有更佳機會能夠干預。