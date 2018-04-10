健身猛瞧正妹「事業線」 光頭男「誠實目光」被直播

外型搶眼、身材姣好的女子很容易成為他人關注的對象，但有名正妹實況主日前到健身房時，竟有男子明目張膽的猛瞧她的「事業線」。（圖擷自twitch）

2018-04-10 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕外型搶眼、身材姣好的女子很容易成為他人關注的對象，但有名正妹實況主日前到健身房時，竟有男子明目張膽的猛瞧她的「事業線」，殊不知這種失禮的行為已被直播拍下，引發議論。

Amouranth是名身材火辣性感的《twitch》實況主，常在社群網路分享許多性感照片，其中不乏許多Cosplay的性感作品。

上月她到健身房健身時，也進行全程直播，結果竟有一名左臂有著狼頭刺青的光頭男子不斷關注她的「事業線」，雖然Amouranth刻意忽視，但男子為了看得更清楚還一直靠近，這樣「誠實」的行為也被直播全部放送出去，引發網友議論，甚至還有人打趣說這人長得像是馮迪索。而除了這名男子，也有另外一名黑人被Amouranth的姣好身材所吸引，雖然這名黑人沒有更靠近，但不斷盯著Amouranth的畫面一樣全程直播。

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