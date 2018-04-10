馬來西亞大選定5/9投票 引來罵聲連連

2018-04-10 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞日前解散國會、準備改選，選委會今（10）日公布，投票日訂在5月9日（週三），由於是非假日，引來不少批評，有時事評論者認為，這可能讓投票率下降，預計局勢有利於執政黨。

綜合外媒報導，大馬選舉委員會今日宣布，第14屆全國大選提名日為4月28日，提前投票日為5月5日（週六），投票日則是5月9日（週三），競選期有11天。這也是大馬第5次全國大選投票日沒有落在週末，前4次分別是1959年、1982年、1995年和1999年。

時事評論員陳亞才指出，從大選日期的安排，凸顯執政黨對選情信心不足。他認為，預計大選投票率會降低，尤其以年輕選民佔多數，「因為在外地工作的主要是年輕選民」，而局勢可能有利於執政黨。

在野黨希望聯盟推舉的總理人選、前總理馬哈地也表示，投票日訂在週三工作日，是在為難外地選民，「我們有約50萬大馬公民在新加坡上班，他們應該要出來投票，但是現在他們的投票權利被剝奪了。」

曾獲台灣民主基金會頒發「亞洲民主人權獎」、致力於推動公平選舉的馬來西亞「淨選盟2.0」也抨擊選委會將投票日訂在工作日，且競選期竟剛好符合規定的最短11天，皆有違民主利益，大眾有權得到選委會的解釋，為何有如此倒退的決定。