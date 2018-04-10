中國「天眼」又發威！ 通緝犯在張學友演唱會被抓

「歌神」張學友日前在江西省南昌市舉辦演唱會，吸引爆滿的5萬名歌迷，一名通緝犯入場時遭到「天眼」鎖定，開唱沒多久，就被中國警方帶走。圖為張學友演唱會資料照與新聞無關。（資料照）

2018-04-10 18:38

〔中央社〕「歌神」張學友日前在江西省南昌市舉辦演唱會，吸引爆滿的5萬名歌迷。但在人山人海的現場，一名通緝犯因為入場時遭到「天眼」鎖定，張學友開唱沒多久，他就一臉驚訝被中國警方帶走。

中國無所不在的人臉識別監視系統再度發威。看看新聞10日報導，7日晚上19點38分，張學友南昌演唱會開演後沒多久，警方就在現場的看台上將一名男子帶離現場。

一名警察表示，他們是根據演唱會的智慧安保人臉識別系統，成功鎖定這名通緝犯；嫌犯被抓時非常驚訝、一臉木訥，因為實在想不到在這種情況下，警方還能在茫茫人海找到他。

據南昌警方指出，被捕的男子姓敖，31歲，江西樟樹人，因涉嫌一起經濟案件，被樟樹公安局列為網上追逃人員。

敖姓男子供稱，他從宜春樟樹開車到南昌，就是為了看張學友演唱會，票是朋友幫他買的，帶太太一起去看，早知道會這樣就不去了。

張學友7日晚上在南昌市國際體育場舉辦第149場個人演唱會，南昌市為之瘋狂，人潮塞爆了捷運站、交通要道，現場湧入超過5萬名歌迷，但混在其中的敖男還是難逃「天眼」。