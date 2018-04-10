為救兒子性命 英胖爸狂減54公斤

2018-04-10 17:08

［編譯羅綺／綜合報導］英國一名肥胖的父親為了捐腎救罹癌的兒子，下定決心減重，以符合器官移植手術的標準。手術成功後，他表示：「減重救了我們父子倆一命」。

《鏡報》報導，英國蘭開夏郡（Lancashire）的巴里史托克斯（Barry Stokes）擁有重達130公斤的身材，平時的嗜好是製作馬鈴薯三明治。前年10月，醫師告知他32歲的兒子因癌症化療導致腎臟受損，必須在12至18個月內換腎才能活命。

全家人中最適合捐腎的是巴里，但醫師說道：「我們無法移植你的腎臟，因為你太胖了」。醫師要求巴里至少要減掉38公斤才能做移植手術。因此，巴里下定決心減重救兒子。

為了減重，巴里每週上健身房3次，並將平時常吃的外賣，換成蔬菜水果；也戒掉一晚吃6包洋芋片的習慣，改吃健康的榖類零食。最後他不但達成減重目標，還多減了16公斤，從原來的130公斤，減到76公斤。

巴里表示：「如果兒子發生了什麼事情，而我不能幫上忙，這是我不能忍受的事情。減重救了我們父子倆一命，我現在身體狀況處於關鍵的黃金狀態。」

「巴里的飲食變化」

減重之前

早餐：沒吃。

午餐：一盤洋芋片和6片厚麵包加奶油。

晚餐：6片起司和大罐的豆子罐頭。

宵夜：6包洋芋片。

減重之後

早餐：兩塊維他麥（Weetabix）。

午餐：兩塊維他麥（Weetabix）和香蕉。

晚餐：由3顆馬鈴薯、胡蘿蔔、一小把豆子和2顆雞蛋做成的兩片歐姆蛋。