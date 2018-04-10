歷時3個月 少年用報廢電子零件打造曼哈頓中城

非洲辛巴威有一名17歲少年門克（Zayd Menk），花了3個月的時間，用廢棄的電腦零件打造一座迷你版「曼哈頓中城」，維妙維肖的模型令網友佩服不已。（圖擷自門克推特）

2018-04-10 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕非洲辛巴威有一名17歲少年門克（Zayd Menk），花了3個月的時間，用廢棄的電腦零件打造一座迷你版「曼哈頓中城」，維妙維肖的模型令網友佩服不已。

門克接受「Design Boom」網站採訪時表示，這是他的學校作業，他用廢棄的電腦零件打造這座0.0635：1的模型；為了完成模型，門克一共用了263條熱熔膠、27塊電腦主機板、12隻NOKIA手機、11CPU（中央處理器）、18個RAM（隨機存取記憶體）、3塊硬碟、3塊顯卡、4塊音效卡，以及電池、時鐘等零件，最後費時3個月才完成。

門克認為報廢的電子零件還是有利用的價值，但被問及未來是否會繼續嘗試製作類似作品？門克表示目前沒有這樣的打算，「畢竟3個月都用黏著劑黏東西，確實會讓人感到厭煩」。

中城（Midtown）是位於美國紐約曼哈頓的一個區域，同時也是曼哈頓導最為擁擠、繁華的地區；區內有帝國大廈、聯合國總部、第五大道著名地標。

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門克用廢棄的電子零件打造迷你版曼哈頓中城。（圖擷自Design Boom網站）