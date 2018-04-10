舔中無極限 杜特蒂：我愛習近平

2018-04-10 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂立場親中，上任後不斷向中國示好。他在出席博鰲論壇前夕，大方地向中國國家主席習近平示愛，強調「我愛習近平」。

綜合外媒報導，杜特蒂9日在馬尼拉準備飛往中國海南參加2018博鰲論壇時，提到菲律賓需要與北京發展深厚的關係，因為中國有意願在菲律賓投資。

杜特蒂說，「在這個時刻，我比任何人都需要中國，我愛習近平，習也了解我的問題，且願意提供協助，因此，我會說『謝謝你，中國』」

杜特蒂此行備受禮遇，除了在博鰲論壇開幕式演說外，還會與習近平進行雙邊會談。