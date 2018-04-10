鬥牛㹴咬死主人需安樂死 25萬人連署要牠「活下去」

一隻名為奇可（Chico）的鬥牛㹴，上週意外咬死主人，當局原準備將牠安樂死，卻遭當地民眾連署反對。（圖擷自衛報）

2018-04-10 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕德國一隻名為奇可（Chico）的鬥牛㹴，上週意外咬死牠的2位主人，當局原準備將牠安樂死，卻遭當地民眾聯署反對，發起「讓奇可活下去」（Let Chico Live）的請願活動，超過25萬人參加連署。

英國《衛報》報導，奇可在上週二（4日）咬了牠的母子檔主人，52歲的莉奇瑪（Lezime K）和27歲的利里登（Liridon）遭奇可意外攻擊、失血過多，送醫急救仍不治身亡。

當地警消將奇可帶回後，決定將牠安樂死，不過有超過25萬民眾為牠連署發聲，簽署一份名為「讓奇可活下去」的請願書，一名簽署請願書的民眾表示，「奇可值得第二次機會，請幫助牠、讓牠能再度跟有養狗經驗的主人共同享受美好生活。」

據了解，久坐輪椅的莉奇瑪在8年前買下奇可，隔年卻因無法應付奇可的「永久侵略性」，將牠送至專業馴犬場所短暫訓練；然而莉奇瑪再度將奇可帶回家飼養後，卻經常被鄰居抱怨奇可的吠叫聲太吵，莉奇瑪也未將牠出現的「衝動行為」通報。

對此，當地市府發言人莫勒（Udo Möller）坦言，未能將奇可從莉奇瑪家中帶走，是管理上的疏失，目前正在考慮要不要特設機構安置奇可，「我們正在考慮，若設置特殊安全性設施，能否確保這種狗不會再對大眾產生威脅。」