川普坦承 中美貿易將會損害美農民權益

川普坦承，中美貿易戰會對美農民造成損害，美國會盡力補償損失。（彭博資料照）

2018-04-10 11:13

〔編譯胡志愷／綜合報導〕繼上週美國農業部（U.S. Department of Agriculture, USDA）宣佈，將會擬定政策以保護農民權益不會在美中貿易中受損後，美國總統川普終於出來發表意見，承認中國提高關稅會對美農民造成傷害。

川普在白宮表示：「美國農民都是偉大的愛國者，他們了解這樣做是為了國家，而我們也會補償他們，最終他們會比現在更好。」

中國日前修訂關稅政策，針對美國進口的大豆等農產品打擊，提高了25%的關稅，而中國又是美國大豆的出口大宗，此舉預計會對美國農業造成影響。

川普認為，中國的新關稅措施是針對他本人，但實際上卻傷害到美國農民。他同時提到，他相信在與中國協商、修訂北美自由貿易協定（NAFTA）兩件事完成後，將可以讓美國農民從中獲益。

不過根據《CNN》報導，美國自由貿易農民（Farmers for Free Trade）代表克斯特（Herb Karst）對川普的言論感到失望，認為中國打壓美國大豆的措施，會對美國農業造成巨大的傷害，並表示川普會有這樣的發言，顯示他的邏輯已出現偏差。