奧客？ 澳州男性理髮廳婉拒女客人 竟被告「性別歧視」

羅辛以「技術問題」婉拒剪髮，並推薦一名媽媽帶著女兒到附近的沙龍剪髮，不料卻激怒這位媽媽。（圖擷取自澳洲9NEWS）

2018-04-10 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近來興起「barbershop」這種專為男士理髮的理髮廳，不過一名澳洲理髮師羅辛（Sam Rahim）遇到一名媽媽要帶女兒來剪髮，羅辛以「技術問題」、「怕剪壞」為由婉拒剪髮，並推薦這位媽媽帶著女兒到附近的沙龍剪髮，不料這位媽媽卻被激怒，甚至控告羅辛的作為是「性別歧視」。

綜合外媒報導，羅辛在去年12月開店時遇到一位媽媽，媽媽要求幫忙剪她女兒的頭髮，不過羅辛跟這位媽媽說，自己專剪男性，因為剪男性與女性髮型之間的技術不同，所以婉拒剪髮，並推薦這位媽媽帶女兒到附近的美髮沙龍剪髮，羅辛的舉動卻意外讓這位媽媽大為光火。

這位媽媽事後向澳洲人權委員會以「性別歧視」向拉希姆提出告訴，羅辛得知自己因為「性別歧視」被告時，覺得十分無辜，認為如果自己把女孩的頭髮剪壞，她可能在學校會被同學嘲笑，並強調男女髮型之間的技術有著根本性的不同。

不過這位媽媽在聲明中指出，羅辛從沒說過因為技術不夠才不剪，而是基於性別因素才拒絕剪髮，她強調並沒有要求羅辛替女兒做造型，只是稍微修剪一下而已，她還強調：「他向媒體說自己的技術不夠格，不過他對我說，他的店舖只替男性服務！」

澳州美髮理事會主席Sandy Chong指出，修剪男性與女性髮型的所需技巧確實不同，過去當地沒有專替男性剪髮進行專業認證，直到兩年前才引進，他認為，像羅辛這類專為男性剪髮的理髮師，在工作多年後如果突然要幫女性剪髮，確實會感到不習慣，羅辛也獲得當地社區和網友的大力支持。