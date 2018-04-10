知名人體展覽 遺體來源被爆來自中國死亡政治犯

反強摘器官醫生組織發言人布里絲金質疑，「Real Bodies」展覽中有遺體是被虐死或處死的中國政治犯。（歐新社）

2018-04-10 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕知名人體展覽「Real Bodies」過去曾在台灣展出，許多民眾都前往展覽中一探人體奧秘，不過，近期「Real Bodies」在澳洲雪梨展出時，反強摘器官醫生組織（DAFOH）發言人布里絲金（Sophia Bryskine）質疑，展覽中有部分遺體是被虐死或處死的政治犯。

根據英國《太陽報》報導，人體展覽「Real Bodies」近期在雪梨展出，展覽中有20具遺體以及200多個解剖標本，不過反強摘器官醫生組織發言人布里絲金質疑，展覽中的部分遺體是來自被中國迫害的政治犯，「法輪功學員是最可能的受害者」。

針對布里絲金的「展覽人體來自中國政治犯」說法，策展主席札勒（Tom Zaller）認為他的說法「毫無根據」，札勒指出，這些遺體「絕對是來自中國」，但他無法提供任何證據佐證，談到是否有文件可以證明遺體的主人在生前簽下捐贈同意書時，札勒表示並沒有文件可證實，也無法證實遺體來源為何。

報導中指稱，這些遺體是由中國的大連醫科大學提供，該校解剖學教授隋鴻錦指出，這些人體器官與遺體都是透過合法程序捐贈，他強調：「我們只接受合法捐贈，同時要沒有感染風險，並且證明自然死亡。」