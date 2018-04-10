糗！爆破秀拆除高塔 計算錯誤毀了一旁文化中心...

老舊筒倉被拆除，找來拆除人員用爆破方式拆筒倉，不料卻因為計算失誤壓到另一邊的文化中心。（圖擷自YouTube）

2018-04-10 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥沃爾丁堡（Vordingborg）一棟高逾50公尺的筒倉（Silo）最近因老舊計畫拆除，找來拆除人員用爆破方式拆筒倉，不料卻因為計算失誤，筒倉並未倒向旁邊的空地，而是壓到另一邊的圖書館和文化中心，幸虧沒有造成人員傷亡。

綜合外媒報導，該舊筒倉高173英呎（約51.9公尺），當地政府為了拆該筒倉，花費許久與拆除和爆破專家共同計畫，當天吸引了不少民眾到場觀看「爆破秀」，不料爆破按鈕一按下，卻當場把旁邊的文化中心壓爛，到場看秀的民眾全傻住。

不過由於當天附近居民都在現場看秀，並未待在屋內，因此幸運沒造成人員傷亡，現在當局已將文化中心園區封鎖，確認其餘建物沒有受損才會開放館員入內收拾殘局。

報導指出，當地政府正在調查事發原因，雖然沒有人員受傷，但被壓壞的文化中心是當地的歷史建物，修復勢必耗費大筆經費。圖書館部分，雖然部分書籍和資料被灰塵覆蓋，但主結構並未受損。

針對這場意外，丹麥炸藥協會認為，拆除炸藥的準備似乎一切合乎正常，為何炸歪會進一步研究，當地消防局目前也徹夜駐守在文化中心周邊，確保民眾安全。

相關影片請見：