川普律師辦公室遭搜索 FBI帶走AV女優「封口費」等資料

「狂暴丹尼絲」日前自爆跟川普婚外情「炒飯」的細節。（法新社檔案照）

2018-04-10 06:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）當地時間週一突襲搜索總統川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）辦公室，帶走許多文件資料，其中也帶走與川普傳出緋聞的AV女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels）封口費的相關資料。

綜合外媒報導，柯恩長年擔任美國總統川普私人律師，柯恩的律師萊恩（Stephen Ryan）向媒體證實，柯恩位於紐約曼哈頓的辦公室遭搜查，曼哈頓聯邦檢察官申請的搜索令，是由特別檢察官穆勒（Robert Mueller）轉介而提出。萊恩批評，這項搜索是完全不恰當和不需要的。

穆勒正在調查「通俄案」，萊恩表示，柯恩已經與當局合作，將數千份文件交給了調查俄羅斯大選的國會調查人員。FBI除了帶走川普與丹尼絲的相關資料，還查封了電子郵件、稅務文件和商業紀錄。

「狂暴丹尼絲」本名史蒂芬妮克利弗德（Stephanie Clifford），她自爆曾與川普在2006年發生婚外情，兩人還「無套炒飯」，直到2016年川普競選總統期間，川普委任律師柯恩拿13萬美元封口費給她，禁止她對外透露與川普的地下情，不過丹尼絲仍將往事曝光，最近提起訴訟，要求法官裁定她簽下的保密協議無效。