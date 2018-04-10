川普：5月或6月初會見金正恩

2018-04-10 01:04

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他計畫在5月或6月初會見北韓領導人金正恩，希望兩人的商討結果最終能使北韓的核武計畫終結。

川普在與部會首長召開會議之前告訴記者：「我們將在5月或6月初會見他們，我想，雙方都會予以高度尊重，但願我們能在北韓非核問題上達成協議。」

川普並說：「他們這麼表示，我們也這麼表示，但願我建立一個與多年來大不相同的關係。」

美國官員昨天告訴記者，北韓已對美國表示，當金正恩會見川普時，願商討朝鮮半島非核化問題。