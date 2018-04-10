不滿驅離 法國抗議群眾焚路障與警衝突

2018-04-10 00:14

〔中央社〕法國警方今天展開大規模的安全行動，要驅逐在廢棄機場預定地紮營抗議的人士，這些反資本主義分子焚燒路障，並與鎮暴警察衝突。

法新社報導，法國政府於1965年起，規劃在靠近西部城市南特（Nantes）的朗德聖母市（Notre-Dame- des-Landes）興建機場，部分居民和農人群起反對並占領工程預定地，在政府同意放棄機場興建案後他們仍拒絕離開，當局今天為驅離最後一批抗議人士而佈署約2500名警力。

為阻止警方接近，激進分子駕駛牽引機並燃燒輪胎路障、木製棧板、乾草捆及電線桿。

法新社的照片顯示，現場火勢猛烈，黑煙直沖天際，一隊隊戴著防毒面具及頭盔、手持盾牌的員警與激進分子爆發衝突。

根據法國內政部，警方發射催淚瓦斯，驅散數十名投擲汽油彈、石塊及火炬的抗議群眾，一名警察因此眼睛受傷。

近半世紀以來，這項機場興建案使當地社區分裂為二。法國政府1月放棄在朗德聖母市興建機場的計畫，並要求抗議人士於春季時撤離農田。

但是一群由生態鬥士、反資本主義者及農民組成的群體，將這個1600公頃的地點轉化為烏托邦式的自治生活實驗區，他們要求持續在此地生活的權利。

法國政府表示，這次行動的主要目的是重新控制一條已被封鎖5年的重要道路，並驅離100名「最激進」的擅自佔地人士，他們的總人數約250人。