德國公部門罷工爭調薪 漢莎取消800航班

2018-04-09 23:40

〔中央社〕德國公務人員明天將為爭取加薪上演罷工，癱瘓法蘭克福等重要機場。航空業巨頭漢莎航空（Lufthansa）今天表示，明天將取消逾800航班。

法新社報導，漢莎航空集團今天聲明說：「由於罷工緣故，漢莎航空必須在明天表定的1600航班中取消逾800班，包括58個長程航班，整體影響約9萬名乘客。」

漢莎航空也說，罷工結束後服務會在11日恢復正常。罷工將在明天上午5時到下午6時（台北時間上午11時到午夜0時）舉行，屆時支援人員與機場消防員等將離開工作崗位。

德國最大的法蘭克福機場在官網警告，「嚴重延誤和取消航班」將影響許多航空公司，並要求旅客在起飛前向航空公司確認，班機是否會如期出發。

明天登場的「警告性罷工」也會波及幕尼黑、科隆與不來梅機場，以及柏林、巴伐利亞或北萊因-西發利亞（North Rhine-Westphalia）等邦的地方交通、幼稚園、垃圾清運與醫院等服務。

德國是歐洲最大經濟體，經濟成長速度加快之際，稅收也隨之激增。德國服務行業工會（Verdi）表示，他們明天到13日的罷工出走意在對雇主「加強壓力」，好「讓公部門人員從良好經濟表現中分一杯羹」。

德國服務行業工會、教育與學術工會（GEW）和德國公務員聯合會（DBB）等組織的勞工代表要求，要為聯邦與地方政府的230萬雇員調薪6%，或每月至少加薪200歐元（新台幣約7200元）。

「警告性罷工」會持續數小時，是德國產業開始薪酬與待遇談判前的傳統熱身行動。若談判失敗，工會將可轉而採取更激烈、持久的罷工型態。