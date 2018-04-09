澳洲瘋「肉體換宿」 甘願當性奴也不想付房租

2018-04-09 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲分類網站「Craigslist」近日出現許多租屋廣告，標榜「免付房租」，房客可以不用繳交任何金錢換取住宿，只要和房東上床就可以抵房租。

綜合媒體報導，澳洲墨爾本的房東最近流行「肉體換宿」，在「Craigslist」招用性服務換取住宿的背包客，有人PO文「徵求女性背包客，沒有限制付款方式，如果你願意提供視覺、觸覺或其他樂子，我會非常感激」、「限女性，提供免費私人空間，只要定期跟我上床就好」，甚至有人直接公開徵求「性奴」，貼出「徵年齡18到35歲，衣服尺碼6到12的寵物女，你有可能會被餵食、訓練」的徵租文。

會出現這種「肉體換宿」的現象，澳洲維多利亞州房客聯盟（Tenants Union of Victoria）指出，是因為過去10年間，澳洲的租金不斷上漲，租金中位數已經漲了75%，但是人們收入的中位數僅僅上漲了38%，導致許多人難以負擔房租。

東南反性侵犯中心（South Eastern Centre Against Sexual Assault）發言人沃斯（Carolyn Worth）也呼籲，背包客們千萬別被這類廣告吸引，為了省小錢而冒可能會陷入險境的風險，女性旅客如果真的去投宿，有可能會被拘禁在小房間內，十分地危險。澳洲警方也強調，推動「肉體換宿」卻沒有申請「性工作法令」許可，其實已經觸犯澳洲法律。