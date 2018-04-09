無視金正恩訪中 中國向北韓祭「禁運令」

2018-04-09 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國商務部和海關總署等五個部門昨（8）日晚間發布聯合公告，禁止向北韓出口與大規模殺傷性武器和軍民兩用的敏感物以及可用於製造毒品的化學品。金正恩上月底才訪華，此舉等同中國向國際宣示仍選擇跟隨國際社會對北韓實施制裁。

綜合媒體報導，為懲罰北韓發展核武以及避免北韓利用進口清單製造大規模毀滅性武器，中國商務部昨日依中國國際貿易法以及聯合國安理會第2375號決議，於官網公告「禁運清單」，包括與大規模毀滅性武器有關的兩用物項、材料、設備、技術以及包含適用於操作放射性材料時使用的手套箱、輻射輸運計算與建模軟件、用於生產氟的電解槽、抗輻射電視影像機等貨物，均列入禁運。

在傳統武器部分，專為飛機或航空航太用途所設計的密封件、墊片、密封劑或燃料儲箱，以及用於化學戰時的防衛用品，如全臉式面具、濾毒器、防護服、手套、鞋以及探測系統和淨化設備、部分電起爆設備和裝置等，也都出現在禁運清單中。

中國進出口品佔據北韓對外貿易9成左右，但由於過去一年北韓反覆進行核導彈試驗，聯合國也爲此加強制裁力度。另外，中國商務部在北韓領導人金正恩上月訪中後公布禁運清單，顯示北京仍將跟隨國際社會對北韓實施制裁，並未因為中朝關係改善而改變。