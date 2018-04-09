泰國出口乳膠枕藏海洛因 價值近1億元

2018-04-09 22:14

［編譯羅綺／綜合報導］泰國海關昨（8）日宣布，在出口的乳膠枕中查獲80塊海洛因，合計約28公斤，價值逾1億泰銖（約新台幣9342萬元），並逮捕3名嫌犯。

《泰國世界日報》報導，泰國海關廳長古力發表聲明指出，泰港合資企業Y&S SOLUTIONS TRADING公司以「乳膠枕」報關出口至香港，但海關檢查時發現，集裝箱內的乳膠枕藏有小塊不明物品，疑似非法貨物。檢驗後確認，每個乳膠枕內都藏有2小塊海洛因毒品，共計有80塊，每塊重約350克，合計約28公斤，價值逾1億泰銖（約新台幣9342萬元）。

泰國警方以販運毒品罪名，逮捕了Y&S SOLUTIONS TRADING公司相關人員，分別是泰籍1名、香港籍2名，指控他們非法持有、出口第1類毒品（海洛因）。根據泰國海關調查，該公司於今年1月30日註冊，已出口2次乳膠枕到香港。但3月時，海關檢驗前2批的發貨存留單，未發現藏毒行為，猜測這是第一次作案，海關已將該公司列入黑名單，並將嫌犯送交打擊毒品犯罪署依法處置。

據悉，泰國海關從2018年年初至今，已查獲價值約1億4444萬2975銖的毒品（約新台幣1億3504萬8737元）。

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