開始倒數！ 英醫院設路障、禁停車 等候迎接皇室寶寶

威廉和凱特的第3個孩子預計會在4月下旬報到。（路透）

2018-04-09 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇室劍橋公爵夫人、凱特王妃臨盆在即，皇室今（9）日指出，這個皇室寶寶將會在倫敦聖瑪麗醫院林都私人院區（Lindo Wing of St Mary's Hospital）誕生，醫院已在即日起於院外設置路障並宣佈停車禁令。

《CNN》報導，威廉和凱特的第3個孩子預計會在4月下旬報到，將和另外2個孩子喬治與夏綠蒂一樣，於倫敦聖瑪麗醫院誕生。由法丁（Alan Farthing）和（Guy Thorpe-Beeston）索普-比斯頓的醫療團隊負責接生，他們也是夏綠蒂出生時的負責醫生。

預計陸續會有大批媒體守候醫院外，等候皇室寶寶誕生後首次公開露面，林都院區外也在今日起掛上停車禁令告示牌，禁令時間為4月9日至4月30日。

除了喬治和夏綠蒂，威廉王子和哈利王子也在聖瑪麗醫院出生。兩週前，林都院區的欄杆被發現重新上漆，引發媒體猜測醫院又將迎接另一名皇室成員。

這名即將誕生的皇室寶寶將是英國女王伊麗莎白二世的第6個曾孫，王位繼承順位將排在第5位，位於其姊夏綠蒂之後。

  • 凱特王妃臨盆在即，本月1日她頂的大肚子參加王室的復活節活動。（法新社）

    凱特王妃臨盆在即，本月1日她頂的大肚子參加王室的復活節活動。（法新社）

  • 倫敦聖瑪麗醫院林都私人院區即日起於院外設置路障並宣佈停車禁令。（美聯社）

    倫敦聖瑪麗醫院林都私人院區即日起於院外設置路障並宣佈停車禁令。（美聯社）

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