開始倒數！ 英醫院設路障、禁停車 等候迎接皇室寶寶

2018-04-09 23:01

〔即時新聞/綜合報導〕英國皇室劍橋公爵夫人、凱特王妃臨盆在即,皇室今(9)日指出,這個皇室寶寶將會在倫敦聖瑪麗醫院林都私人院區(Lindo Wing of St Mary's Hospital)誕生,醫院已在即日起於院外設置路障並宣佈停車禁令。

《CNN》報導,威廉和凱特的第3個孩子預計會在4月下旬報到,將和另外2個孩子喬治與夏綠蒂一樣,於倫敦聖瑪麗醫院誕生。由法丁(Alan Farthing)和(Guy Thorpe-Beeston)索普-比斯頓的醫療團隊負責接生,他們也是夏綠蒂出生時的負責醫生。

預計陸續會有大批媒體守候醫院外,等候皇室寶寶誕生後首次公開露面,林都院區外也在今日起掛上停車禁令告示牌,禁令時間為4月9日至4月30日。

除了喬治和夏綠蒂,威廉王子和哈利王子也在聖瑪麗醫院出生。兩週前,林都院區的欄杆被發現重新上漆,引發媒體猜測醫院又將迎接另一名皇室成員。

這名即將誕生的皇室寶寶將是英國女王伊麗莎白二世的第6個曾孫,王位繼承順位將排在第5位,位於其姊夏綠蒂之後。

Parking restrictions now up outside the Lindo Wing at St Mary's Hospital, Paddington, ready for the #RoyalBaby pic.twitter.com/qKRDHIuJvf