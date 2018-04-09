不滿兒子戀上大12歲女網友 媽媽口角後持剪刀插脖

2018-04-09 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市一名中年婦女不滿兒子結交大12歲又有小孩的女網友，還因此常常伸手跟家裡拿錢，今（9）日凌晨4點突然暴打兒子，兩人爆發激烈衝突後，媽媽突然用剪刀統自己頸部，當場大量出血休克昏迷，送醫後一度生命垂危。

綜合中國媒體報導，55歲女事主與65歲俞男育有一子一女，兒子25歲，女兒年僅10歲。俞男表示，兒子在7歲那年因為車禍成為殘疾人士，走路都必須靠拐杖，學業到了小學5年級便輟學荒廢。

但兒子幾個月前，在網路上直播唱歌時，認識了一名大他12歲育有一子的女網友，兩人開始談起戀愛，今年過年兒子跟家裡要錢，跑到湖北跟女友過年，待了半個月才返家。

不知道出於何種原因，俞男妻子在半夜與兒子爆發口角，並斥責對方「十多年了，家裡被你搞成這樣」，隨即拿鐵棍、凳子狂砸兒子頭部，導致對方血流不止，也持剪刀捅向自己頸部，醫護人員到場將兩人警急送醫，俞男妻子因嚴重出血一度休克，所幸最後救回一命。

附近鄰居表示，母子兩人常常為錢爭吵，而且兒子還有暴力傾向，要不到錢就毆打雙親，兩人發生此事的前一晚，還聽到媽媽大叫：「救命啊，我求求你，下來吧，媽媽知道錯了。」但兒子卻回：「我就是要跳下去死。」

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