收集13歲以下兒童個資投放廣告 YouTube遭控違法

美國消費者及權益倡議團體今日向美國聯邦貿易委員會提出申訴，指名谷歌旗下影音平台YouTube允許業主鎖定兒童投放廣告，並從中大量獲利，明顯違反法律，呼籲當局展開調查及處罰谷歌的違規行為。（美聯社）

2018-04-09 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國消費者及權益倡議團體今（9）日向美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）提出申訴，指名谷歌（Google）旗下影音平台YouTube允許業主鎖定兒童投放廣告，並從中大量獲利，明顯違反法律，呼籲當局展開調查及處罰YouTube的違規行為。

綜合媒體報導，共23個組織連署向聯邦貿易委員會遞交投訴書，指谷歌收集13歲以下的YouTube未成年用戶個資，包括位置、特殊裝置識別碼及行動電話號碼，且在未經家長同意下，運用個資追蹤兒童並投放特定廣告，明顯違反於2000年生效的《兒童在線隱私權保護法》（COPPA）。《兒童在線隱私權保護法》詳細規範網站營運商必須保護兒童的隱私和安全，包括限制向13歲以下的兒童銷售。

投訴書指出，雖然谷歌不允許廣告主向18歲以下兒童投放廣告，但廣告主仍尋其他方法如利用支付谷歌費用，將廣告投放到「育兒及家庭」序列中，好讓孩童在觀看頻道的過程中，能同時接收到廣告訊息，該續列包含多個針對孩童營運的頻道。

YouTube雖聲稱年滿13歲才能使用，卻提供許多針對兒童設計和推廣的廣告，遭連署組織「童年無廣告運動」（Campaign for a Commercial-Free Childhood）成員葛林（Josh Golin）痛斥「心口不一」，認為谷歌已屏棄多年來對兒童和家庭的責任，必須受到兒童線上隱私保護法的規範。據《衛報》報導，任職於「數據民主中心」的傑夫切斯特（Jeff Chester）將谷歌的行為對比近期臉書外洩個資的醜聞，認為谷歌已將龐大的資源集中在創造利潤而非保護隱私。

對於遭23個組織連署投訴，谷歌發言人表示尚未看到投訴書，不過谷歌也表明Youtube本來就不是給孩童使用平台，他們也爲此投入大量資金開發專為小孩設計的替代方案「Youtube Kids」，強調「保護兒童及家庭一直是我們的優先考量。」