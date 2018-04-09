抗中制巴兩線作戰 印度計畫大採購110架新戰機

2018-04-09 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著與中國、巴基斯坦的邊境局勢不時陷入高度緊張，印度計畫採購大約110架新戰鬥機，這可能成為史上規模最大的軍用航空交易之一，分析師推算，交易規模可能高達150億美元（約4385億新台幣）。

英國《金融時報》中文網報導，自2007年以來，印度一直在尋求替換1960年代至1980年代購買的俄製米格-21（Mig-21）機群，這些飛機的出事率頗高，加上近來邊境局勢陷入高度緊張，這個問題在印度議程表上的位置也逐漸上升，新德里已要求防務公司提供戰機相關訊息。

印度國防部在網站發布聲明指出，希望新機群有4分之3是單座戰機，其他為雙座；並希望其中15%飛機馬上就能飛，剩下的則要在印度國內生產。防務研究公司Jane's IHS Markit的分析師貝迪（Rahul Bedi）認為，最終交易規模可能高達150億美元。

英國BAE系統公司（BAE Systems）希望能將與其他歐洲國家合製的「颱風」（Typhoon）戰機出售給印度。瑞典Saab和美國洛克希德•馬丁（Lockheed Martin）去年曾被新德里間接詢問，是否願意和印度的公司合作生產一批新的單引擎飛機。在此類競爭中，Saab的JAS 39獅鷲戰鬥機和洛馬的F-16都被認為是先鋒。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2016年曾敲定向法國達梭（Dassault）購買36架飆風戰鬥機（Rafale），但這筆交易高達80億歐元（約2870億新台幣），被反對黨指責價格太高，據傳後來當局把注意力轉向更便宜的印度製光輝（Tejas）戰機。

上個月，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問印度時，希望印度能表態再購買36架飆風戰機，但兩國在後來的聯合聲明中，沒有提到任何軍售。