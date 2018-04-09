美中貿易戰 中國外交部：有信心笑到最後

2018-04-09 18:44

〔中央社〕針對美中貿易戰，中國外交部發言人耿爽今天說，希望美方「不要誤判形勢、心存幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠」。中國人「向來說到做到」，「我們有信心笑到最後」。

耿爽還說，中方已經擬定了十分具體的反制措施，如果美方公布新增1000億美元的增稅產品清單，中國會「毫不猶豫立刻進行大力度的反擊」，任何人都不要低估中方「維護自身正當合法權益的決心和意志」。

中國外交部下午舉行例行記者會，美中貿易戰是全場提問的焦點話題。耿爽在回答媒體相關提問時，作上述表示。

耿爽並宣稱，一段時間以來，中美雙方財經官員並沒有就經貿問題進行過談判，在當前的情況下，雙方更不可能就此問題進行任何談判。

他說，這次中美經貿衝突是由美方一手挑起的，「責任完全在美方」。美方一邊揮舞貿易制裁的大棒，一邊口口聲聲說願意談判，「不知道美方這齣戲是演給誰看的？」

耿爽又說，中方目前為止採取的應對舉措是「被迫的」，是對美方單邊主義行徑的反制，屬於防守反擊。既是維護自身正當合法權益的防衛性舉措，也是維護全球貿易體制的負責任行為。

他提到，美方的「錯誤作法」已引起國際社會高度關切和普遍擔憂，且印證中國的一句老話：「得道多助，失道寡助。」