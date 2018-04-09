徒步赴天津尋夫反被拘 李文足獲釋返京

因2015年「七○九『維權律師』大抓捕事件」受害的中國律師王全璋（左）失聯已滿千日，盼一家團圓的王妻李文足（右）步行逾百公里救夫。（取自網路）

2018-04-09 18:37

〔中央社〕中國知名維權律師王全璋在2015年「709事件」被後帶走，失聯近3年。他的妻子李文足日前自北京徒步前往天津，要求法院回應，今天卻遭執法人員帶走，直到下午才獲釋，在友人陪同下返京。

據中國異議人士衛小兵、野靖環推特（Twitter），李文足下午3時30分左右與友人聯繫，表示已獲釋。隨後，她在709案維權人士勾洪國與妻子樊麗麗陪同下，離開天津武清區豆張莊派出所。稍早獲釋的709維權律師李和平妻子王峭嶺等人，則驅車趕赴天津接回李文足。

據公開資料顯示，王全璋最後遭關押地點為天津市第一看守所。李文足與王峭嶺及其他709家屬4日前往中國最高人民法院，再次試圖控告包括天津市第二中級人民法院在內的辦案機關，隨後徒步出發前往天津市第二中級人民法院，要求法院回應。

野靖環上午在推特發文表示，今早10時45分曾致電王峭嶺。王峭嶺當時正在天津一處飯店大廳辦理退房，突然對野靖環說，大廳聚集「黑壓壓一片」的國內安全保衛人員，隨後爆發拉扯，通話就斷了。

李文足等人隨後被控制在天津武清區豆張莊派出所，王峭嶺等陪同人員約中午左右獲釋，並被強制送回北京。

2015年5月，中國維權人士徐純合在黑龍江慶安火車站遭民警攔截，混亂中遭員警開槍擊斃，當地警方事後拘留20多名到場聲援的民眾及律師，引發660名中國律師集體連署抗議。中國官方隨後於同年7月9日起，在境內展開一連串逮捕自由派律師的行動，被稱為「709事件」。

根據已知資訊，王全璋被中國官方依「顛覆國家政權罪」批捕，原被關押在天津市第二看守所，案件並於2017年2月經檢方起訴。

同年7月，官方向申請會見的律師告知，王全璋已被轉到天津市第一看守所，家屬及先後聘請的6名律師，都一直未能見到王全璋。

此案至今沒有審理，也讓王全璋成為「709案最後一人」。