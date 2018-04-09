被竊的個資有可能錯誤百出 《路透》記者現身說法

2018-04-09 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）「劍橋分析」竊資案曝光，使許多社交媒體用戶開始擔心自己的個資被有心人士利用，然而，《路透》記者柏金（Tom Bergin）卻發現，那些被賣到個資網站上的資訊，其實不一定正確。

根據《路透》報導，《路透》記者柏金在資訊經理公司「Acxiom」中搜索自己的資料發現，「Acxiom」所記錄關於柏金的資料，是「57歲，有1位30歲的夫人，還有1個新的熱水壺、1台汽油車、1個復古風電視，且沒有小孩」，但柏金表示，這些都不是真的，他應該是46歲，老婆也不可能只有30歲，他家的熱水壺已經用超過15年了，開的車也是柴油車，不是汽油車，並且他有兩個小孩。

「Acxiom」是個專門出售消費者個資的公司，1年獲利超過8億美元（約新台幣234億元），他們握有人們的財務狀況、人際關係、私人興趣和購買品味等詳細資料，幫助業者「對症下藥」地打廣告，當然也能用於政治、選舉廣告方面。

新加坡國立大學（National University of Singapore）數據分析中心的教授哈格里夫（Carol Hargreaves）卻認為，其實對於行銷人員而言，如柏金的個資一般的資訊錯誤，不一定會是個問題，「賣給46歲男性與57歲男性的產品是一樣的」，重要的是他們對於人們的興趣、潛在購買力的評估。