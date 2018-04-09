中非總統官邸槍響 UN部隊與武裝份子交火

昨日稍早，聯合國維和部隊與中非部隊共同在中非首都Bangui一處以穆斯林為主的區域，針對當地武裝團體發動攻擊，造成至少2死亡、數十人受傷。 （法新社）

2018-04-09 19:17

〔編譯羅綺／綜合報導〕昨（8）日晚間，聯合國（UN）維和部隊與一個武裝團體在中非共和國總統官邸附近交火。

法新社報導，一名維安人員表示，昨日晚間一條位於Ndeke Luka電視台旁邊，通往總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）官邸的道路上，一個武裝團體與聯合國維和部隊發生武力衝突，最終遭擊退。

聯合國特派團（MINUSCA）發言人維乎瑟（Herve Verhoosel）指出，昨晚的聯和行動中，11名維和人員受傷，主要是埃及人。他表示：「針對『某些犯罪集團的基地』的行動將繼續，直到實現目標為止」。

據了解，這個武裝部隊由8人組成，全數遭MINUSCA拘留，彈藥也被扣押。

昨日稍早，聯合國維和部隊與中非部隊共同在首都班基（Bangui）一處以穆斯林為主的區域，針對當地武裝團體發動攻擊，造成至少2死亡、數十人受傷。

2013年中非長期統治者弗朗索瓦布澤澤（Francois Bozize）遭穆斯林為主的叛軍聯盟塞勒卡（Seleka）推翻，該國爆發流血衝突，至今仍未平定。這段期間，法國以軍事力量介入，驅逐反叛軍塞勒卡聯盟，但中非仍遭不同團體爭奪資源及控制權，暴力事件頻傳。