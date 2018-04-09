朴槿惠一審重判24年 民調：近5成覺得判太輕

南韓前總統朴槿惠涉嫌貪腐案，首爾中央地方法院6日認定16項罪名成立，重判她有期徒刑24年，併科罰金180億韓元（約5.3億新台幣）。（美聯社）

2018-04-09 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠涉嫌貪腐案，首爾中央地方法院6日認定16項罪名成立，重判她有期徒刑24年，併科罰金180億韓元（約5.3億新台幣），但根據最新民調結果，有近5成民眾認為量刑太輕了。

《韓聯社》報導，南韓民調機構「Realmeter」今（9）日公布民意調查結果，針對朴槿惠一審被判24年監禁，500名成年受訪者中，有28.8%認為太重了，48%認為量刑太輕了。

此外，南韓現任總統文在寅的最新支持度，小幅下降了1.4個百分點。「Realmeter」2至6日針對2502名南韓成年人進行的民調結果顯示，68.1%對文在寅的施政表現持正面評價，25.7%為負面評價。

文在寅的最新支持率，是4週以來最低，也是4週以來，首次出現跌幅。分析指出，這是受到朴槿惠一審宣判，以及南韓金融監督院新任院長公款旅遊事件所影響。

在政黨方面，執政的共同民主黨支持度下滑0.2個百分點至51.1%。主要在野黨自由韓國黨的支持度則上升了0.1%至20.8%。「Realmeter」稱，這是自由韓國黨自2017年5月總統補選以來，再度連續3週支持度超過20%。