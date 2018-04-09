臥推27公斤、硬舉59公斤 97歲阿嬤舉重無敵手

97歲的川娜，一年大約參加6次比賽，每週固定上健身房3次。圖為川娜正在進行拉舉（Deadlift）。（圖片擷取自Youtube影片）

2018-04-09 16:21

［編譯羅綺／綜合報導］美國一名97歲的老奶奶，過著與其他同齡人不同的生活，她是一位熱愛舉重的健力選手，在最近一次比賽中達成臥推27公斤以及硬舉59公斤的成績。由於年齡的關係，讓她仍未找到同齡的對手。

來自美國佛羅里達州坦帕市的艾蒂絲川娜（Edith Traina），今年已高齡97歲。她曾是名舞蹈老師，如同其他人，退休後失去了生活重心。直到某一天，她的好友卡門（Carmen）硬是將她拖去健身房，從此她發現了新天地。

川娜表示：「當我把槓鈴舉起來的剎那，我聽到內心吶喊『天啊！我真的做到了』」。一次次的成就感，讓川娜完成各項健力挑戰，體力也越來越好。現在她每週固定上3次健身房，一年大約參加6次比賽；川娜說道：如果發現自己整天都坐在椅子上，沒有做任何有意義性的事情，隔天就會立刻去健身。

川娜對健力的熱忱，使她成為當地的楷模，7日舉辦的「2018艾蒂絲川娜勵志公開賽」（2018 Edith Traina Inspirational Open）便是以她為名。參賽者年齡廣泛，最小的是13歲，而最年長的即是川娜本人。

醫師潭雅古德（Tanya Gold）指出，通常都會勸阻年長者不要做健力運動，以避免危險，但看到川娜的身心狀況改變後，她也調整了想法，甚至加入了練習健力的行列。

日前川娜參加波克郡長春賽（Polk County Senior Games），她是95-99歲分級的唯一參賽者，取得臥推27公斤以及硬舉59公斤的成績。川娜開玩笑的表示，她找不到其他90幾歲的競爭對手，希望如果有人認識同樣喜愛健力的爺爺奶奶，請務必告訴她。川娜接下來的目標是100歲生日時，達成硬舉90公斤。

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