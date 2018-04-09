稱詭異研究證實太空人外星人曾相見歡 英媒遭科學網狠打臉

美國一間研究所聲稱擁有地表最強技術，證實當初太空人見到外星人是真的。（法新社﹚

2018-04-09 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《每日星報》（The daily star）與《每日郵報》（Daily mail）日前報導，美國一間聲學研究所聲稱，他們透過分析阿波羅11號太空人艾德林（Buzz Aldrin）的訪問音檔，斷定他當時確實有看到外星人。但不少科學網卻不敢苟同。

綜合上述兩間媒體報導，艾德林堅稱在登月過程中，親眼見到外星人，美國俄亥俄州的生物聲學及生物研究所（Institute of BioAcoustic Biology）聲稱，以最新技術，透過分析過往訪問錄音的聲音（voice pattern），斷定他當時曾經見過UFO。

此外，該研究所表示也將這項技術，用在聲稱見過UFO的太空人沃登（Al Worden），以及已經身故的太空人米切爾（Edgar Mitchell）及庫珀（Gordon Cooper）的錄音上，皆證實他們「毫無虛言」。更表示他們的技術比現時的測謊儀器更可靠，足以取代FBI與警方目前使用的系統。

但《Faqt.nl》科普新聞網與《科學警報網》（science alert）均認為，這件新聞是假消息，並表示這間「聲稱擁有地表最先進技術」的研究所，只是一個偽科學組織，此次所提出的語音分析結果也未發布在任何地方，可能根本沒有通過同行的審查（為學術成果需經的審查程序），認為這樣的假新聞居然能登上Google熱搜榜而感到遺憾。

另外上述科學網也指出，艾德林本人從未表示自己親眼見過外星人，他只說過宇宙之大，一定有別的生物存在其中。