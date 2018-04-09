美、加、墨沒共識 修訂版NAFTA大綱恐延期宣布

2018-04-09 16:47

〔編譯胡志愷／綜合報導〕秘魯高峰會即將於本週（美國時間4月13日、14日）舉行，上週傳出川普團隊希望和加拿大、墨西哥在會上就北美自由貿易協定（NAFTA）修正版大綱有初步共識，如今有消息人士告訴《路透》，美加墨三國之間尚未達到共識，要在本週宣告修訂版NAFTA頗有難度。

《路透》報導指出，負責NAFTA的官員上週五已前往華盛頓會談，表示新版的協議已有進展。不過根據消息人士透露，在高峰會到來前，三方尚須付出許多努力來達成協議，並進一步表示如果協商持續進行，修訂版NAFTA的大綱要在4月底、5月初時才會完成，且屆時公告的修訂內容不會只有部份協商，而是全面「白底黑字」的達成共識，不會有任何重要議題留下周旋空間。而今加拿大、墨西哥的發言人都未對此回應。

美國總統川普上星期表示，美國正「非常努力地」為修訂NAFTA協商，期盼最終能有個公平的協議，過去他曾批判NAFTA是造成美國人民失業的原因之一。不過川普也補充說NAFTA修訂不用趕，「我們要就把它做好，要不然就廢除它。」

美國貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer）則認為，修訂版NAFTA的綱要必須在7月1號前，也就是墨西哥總統大選前達成共識。