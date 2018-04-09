臉書將開放札克柏格特權 提供訊息「收回」功能

臉書宣布將推出「收回」訊息功能。（路透）

2018-04-09 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕Facebook（臉書）Messenger訊息送出後就覆水難收，LINE 已提供訊息「收回」功能，即使傳錯訊息也不怕糗事永流傳，現在傳出臉書也將開放「收回」訊息，之後大家都能使用這項執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）的專屬功能。

據《TechCrunch》報導，有消息指出，之前收到的札克柏格傳來的訊息忽然消失了，臉書近日坦承，已持續多年秘密將札克柏格在Messenger傳送的部分訊息刪除，但這項功能尚未開放給大部分的22億用戶，這讓臉書爆發信任問題，臉書對此向大家致歉，且表示，計畫在幾個月內將開放「收回（Unsend）」功能，並已在規劃功能細節，開放此功能前，臉書不會再收回札克柏格的個人訊息。

臉書目前還未定案「收回」功能的方式，目前Messenger已有計時器倒數完可自動刪除的「悄悄話」功能，但仍和臉書高層使用的「收回」功能不同，臉書高層是收回了不屬於「悄悄話」的訊息，臉書表示，之後將提供更廣泛的刪除功能，可能的方式是用戶發送消息時設定計時器，當計時器倒數完，訊息將會自動消失，這與札克柏格使用的信息「收回」功能相似。