怒告Kenzo！Levi’s主張80年經典紅色標籤遭侵權

Levi's對KENZO提起訴訟，指控該品牌近期在丹寧服飾所使用的紅色標籤，涉嫌侵犯Levi's的商標權。（圖擷自《KENZO》官網）

2018-04-09 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕Levi Strauss & Co.日前對隸屬LVMH集團的品牌KENZO提起訴訟，指控該品牌近期在丹寧服飾所使用的紅色標籤，涉嫌侵犯Levi's的商標權。

綜合外媒報導，Levi's日前對KENZO提起侵權訴訟，主張KENZO近期在布蘭妮近期代言的Memento n°2系列所使用的紅色標籤，涉嫌侵犯Levi's自1936年即開始使用的註冊商標「Red Tab」。Levi's聲稱，KENZO最新的口袋標籤可能混淆消費者，影響Levi's的銷售業績，並對品牌造成「不可估計的和無法挽回的損失」。

自1936年以來，Levi's便開始在所有牛仔產品使用其註冊的商標「Red Tab」。對於此訴訟，KENZO目前還未做出回應。而這也不是近期唯一涉及商標侵權的案例，上週OFF-WHITE也向假冒賣家提起了數百萬美元的訴訟，此外，日前Hedi Slimane在對Saint Laurent的訴訟中被判賠償1150萬美元。