美助台潛艦國造 中官媒怒嗆：逼降、武統 中國說了算

美國國務院日前公告對我國潛艦國造行銷核准證，中官媒今嗆美、台，台海情勢還是中國說了算。（資料照）

2018-04-09 10:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前公告對我國潛艦國造行銷核准證，對此，中國官媒今早發表社論指出，美國不應頻頻拿台灣當籌碼，台灣問題最終以什麼方式解決，是逼降台當局，還是武力統一，中國說了算。

《環球時報》今發表社論說明，美國國務院將允許廠商提供台灣建造潛艦的相關技術和設備，而外傳白宮新任國家安全顧問波頓（John Bolton）也將於6月赴台參加美國在台協會台北辦事處大樓落成典禮，這將成為1979中美建交以來，美國訪台的最高層級官員。文章認為，美國的種種行動，都像是拿台灣當籌碼，和中國進行談判。其中更強調，台灣問題最終以什麼方式解決，是逼降台當局，還是武力統一台灣島，中國說了算。

川普就職以來，多名主張友台的鷹派人物獲得任用，包括美國新國家安全顧問波頓（John Bolton）、國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong），與國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）等。而中國官媒《環球時報》則說明，台海局勢的盡頭很可能還是軍事攤牌，而且這種攤牌提前到來的概率也在增高。中國要劃清楚底線，也要讓台灣社會了解鄰近軍事攤牌的危險區，避免戰爭在美台的嚴重誤判中爆發。