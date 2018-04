美女忙著自拍賣萌 飲料被「加料」卻完全渾然不知

2018-04-09 07:46

〔即時新聞/綜合報導〕在人多的地方,自身安全是最重要的事。近期網路流傳一部國外影片,影片中2位正妹在戶外派對忙著自拍,但是手上的飲料卻被一名陌生男子「加料」,男子手法熟練,動作迅速到令人難以察覺,而正妹的飲料被「加料」之後她仍渾然不覺,這部影片也掀起熱烈討論。

根據英國《鏡報》報導,這段影片發生的地點疑似在戶外音樂節,2名正妹帶著墨鏡不斷對著手機鏡頭微笑吐舌,不過正當正妹們對著鏡頭隨著音樂搖擺身體時,背後一名男子卻悄悄地朝正妹飲料中「加料」,但正妹卻渾然不覺。

這部影片也在臉書、推特等多個社群媒體瘋傳,許多網友看了影片後紛紛表示:「媽媽總是告訴我不要喝另一個人提供的東西,我總是拿著有瓶蓋的瓶子。」、「我朋友也遇過這種事,要不是她的朋友在附近,她可能已經『不在了』。」不過也有部分網友認為「加料」的男子可能是正妹們的朋友,影片只是一個惡作劇。澳洲部落客比安卡(Bianca M)則認為︰「不管影片是不是假的,重點是是點出陌生人多麼容易就可以在你的飲料內加料」。

I’ll never understand how a dude can be so wack with no game and feel the need to be such a disgusting predator. Ladies watch your drinks! Watch her cup ???????????? pic.twitter.com/wbIKeETiiW