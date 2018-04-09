福馬林誤當生理鹽水注入體內 俄女多重器官衰竭慘死

費狄耶娃在手術時，醫師誤將福馬林當作生理食鹽水注入她體內，導致她多重器官衰竭死亡。（圖擷取自鏡報）

2018-04-09 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名女子接受手術時，醫師竟誤將用於屍體防腐的「福馬林」，當作生理食鹽水注入她體內，導致該女子多重器官衰竭，在極度痛苦的狀況下死亡。

綜合外媒報導，27歲的費狄耶娃（Ekaterina Fedyaeva）到西部烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）一間醫院接受手術時，醫師誤將含有甲醛的福馬林當成生理食鹽水注射進費狄耶娃的靜脈，結果導致費狄耶娃身體抽搐還不停嘔吐，費狄耶娃不久後就陷入昏迷，需靠儀器維生，心臟更曾多次停止跳動。

隨後費狄耶娃被轉送往一間位於莫斯科的大型醫院，被檢驗出體內含有福馬林的成分，醫師雖極力搶救，她最終仍因多重器官衰竭死亡。費狄耶娃的母親加林娜說，當時她與女婿伊戈爾（Igor）在病房陪伴她時，完全不知道女兒被注射福馬林，身體正在「從內部被侵蝕」。

加林娜強調，烏里揚諾夫斯克醫院的醫師明知道自己犯錯，卻沒有即時補救，只跟她說不要擔心，事後醫師之後才承認出錯，但女兒的性命早已喚不回，也在4月7日時進行喪禮，加林娜控訴醫護人員根本就是「謀殺」她的女兒。