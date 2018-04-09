中南海淫亂後宮？ 央視整併「情婦們」被盤點...

日前網路曾流傳周永康妻子賈曉曄的照片。（圖擷自網路）

2018-04-09 07:25

〔即時新聞／綜合報導〕中共北京當局上月底宣布整合央視等3大官方視聽媒體，3媒體組成中央廣播電視總台，對外名稱為《中國之聲》。中媒也盤點央視過去的情色醜聞，過去不少央視記者、主播成為中共大官情婦，央視甚至還因此被稱為「中南海淫亂後宮」。

根據《看中國》報導，中共落馬高官周永康、令計畫、徐才厚等人都在央視有情婦。周永康的第二任賈曉曄原來是央視的編輯，因為年輕貌美獲得周永康喜愛，隨後兩人一拍即合結婚。港媒《東方日報》也曾報導，周永康不只有賈曉曄一個妻子，包括央視女主播葉迎春和前主播瀋冰都是其情婦，可以說是3人「共侍一夫」。其中周永康在被抓的前2天，仍與葉迎春玩車震，令調查人員相當吃驚，不過後來傳出真正目的是葉迎春要給周永康傳遞關鍵情報。

隨著周永康落馬，賈曉曄因犯受賄罪，被判處有期徒刑九年。葉迎春在2014年被中共中紀委帶走調查，2015年卸任全國政協委員，但原因沒有任何說明。至於瀋冰也因為捲入周永康案，正接受調查。

央視前主播馮琳則是落馬高官徐才厚的情婦，她靠著姿色獲得徐才厚的青睞，不過因徐才厚被抓，馮琳在2015年突然辭職，引發猜測。另外，中共前中辦主任令計畫的情婦馮卓，也出自央視，不過她在2014年突然失聯，3個月後令計畫也落馬。