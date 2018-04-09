德駕車衝撞案 嫌犯獨自行動無政治動機

2018-04-09 00:30

〔中央社〕德國西部明斯特市中心昨天發生廂型車衝撞人群事件，北萊因-西發利亞邦內政廳長今天表示，駕駛獨自行動，且似有心理問題。警方則說，沒有跡象顯示嫌犯具政治動機。

路透社報導，嫌犯昨天駕車衝入坐在Grosser Kiepenkerl餐廳外頭餐桌的人群，造成2人死亡，其後舉槍自盡。

明斯特（Muenster）位於德國西部的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），Grosser Kiepenkerl餐廳則在這個大學城的舊城區，頗獲觀光客青睞。

北萊因-西發利亞邦內政廳長魯爾（Herbert Reul）告訴記者：「我們現在已知駕駛是德國人，他很可能單獨行動。」

魯爾與德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）及邦總理拉斯其特（Armin Laschet）一同向罹難者致意後，他說：「很多跡象顯示，這位焦點人物（心理）異常。此案一定要小心調查。」

他又說，目前沒有跡象顯示，本案與伊斯蘭主義好戰勢力有任何關連，嫌犯並非難民。

德國第二電視台（ZDF）報導，警方正在搜查他的公寓，他曾與極右派極端分子有所接觸，但無證據顯示他本身是極右派極端分子。

法新社報導，明斯特警長庫利希（Hajo Kuhlisch）表示：「沒有跡象顯示有政治動機。」他又說：「（犯罪）動機與源頭在於犯罪者本身」。