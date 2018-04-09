教宗譴責敘利亞化武攻擊 祈求和平談判

針對敘利亞東古塔地區反抗軍據點傳遭化學武器攻擊，造成數十人喪命後，天主教教宗方濟各今天表示譴責，敦促各界領袖談判，並為敘利亞祈求和平。（路透）

2018-04-09 00:12

〔中央社〕敘利亞東古塔地區（Eastern Ghouta）反抗軍據點傳遭化學武器攻擊，造成數十人喪命後，天主教教宗方濟各今天表示譴責，敦促各界領袖談判，並為敘利亞祈求和平。

法新社報導，教宗對聚集梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter's square）的數千民眾表示：「敘利亞傳來噩耗，數十名受害者中有不少婦孺…許多人深受炸彈內的化學物質所害。」

他也說：「戰爭無所謂善惡，以這般殲滅性武器對付手無寸鐵的群眾和居民，完完全全沒有正當理由。」

敘利亞反抗軍控制的最後據點度瑪鎮（Douma）鄰近首都大馬士革，近來遭到新一波空襲。救難人員指控，效忠敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊昨天使用「有毒的氯氣」進行攻擊。

教宗還表示：「祈求政治與軍事領袖選擇另一條道路，即談判的道路。那是唯一能帶來和平、而不是死亡與毀滅的途徑。」

敘利亞國營媒體引述官方人士指稱，使用化武的相關報導不過是反抗軍「捏造」而出；至於敘利亞政權的主要盟友之一俄國，也否認化武指控。